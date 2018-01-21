В Госдуме дали оценку планам Молдавии выставить счет России за Приднестровье

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В Госдуме назвали актом конфронтации планы Молдавии выставить счет России за Приднестровье. Об этом в интервью RT заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

"Это акт конфронтации по отношению к нашей стране и в целом по отношению к мировому сообществу. Российские миротворческие силы выполняют функции по своему прямому предназначению – это недопущение вооруженного конфликта, который был в свое время в Приднестровье", – сказал Швыткин.

По словам Швыткина, сама ситуация показала нежелание молдавского парламента следовать курсу президента Молдавии Игоря Додона.

Ранее о намерении предъявить России счет на миллиарды долларов из-за присутствия российских военных в Приднестровье, заявил спикер парламента Молдавии Андриан Канду.