Молдавия намерена выставить счет России за "оккупацию" Приднестровья

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Молдавские власти намерены предъявить России счет на миллиарды долларов из-за присутствия российских военных в непризнанной Приднестровской Молдавской республике, передает RT. Об этом сообщил спикер молдавского парламента Андриан Канду.

Он считает, что российские миротворческие войска в Приднестровье, представляют собой "оккупационные силы". По его словам, он надеется, что данный вопрос дойдет до ООН. Пока же в Молдавии собрались подсчитать ущерб, который якобы нанесли российские власти.

"Россия нарушила международное право. Мы намерены нанять международную юридическую фирму для подсчета ущерба от присутствия России в Приднестровье в течение 25 лет. Счет будет измеряться в миллиардах долларов", – резюмировал спикер молдавского парламента.

Ранее в столице Приднестровья установили памятник российскому воину-миротворцу.