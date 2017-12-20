Конгресс США принял налоговую реформу

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Палата представителей конгресса США приняла налоговую реформу, которая снизит ставки для бизнеса и физических лиц.

Первую за 30 лет масштабную налоговую реформу в Соединенных Штатах утвердила палата представителей конгресса США. Если верхняя палата также примет закон, он будет подписан президентом США Дональдом Трампом не позднее 20 декабря, сообщает "Газета.Ru".

Согласно законопроекту, налоговая ставка для компаний составит 21% с 2018 года при 35% в настоящий момент.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал, что американские семьи будут платить меньше налогов. Планируется, что изменения граждане США ощутят уже с февраля будущего года.

Он заверил, что теперь семьи будут в среднем отдавать в казну государства на 2 тысячи долларов меньше.