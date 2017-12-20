Конгресс США принял налоговую реформу

20 декабря, 01:53
Фото: ТАСС/Константин Кижель
Палата представителей конгресса США приняла налоговую реформу, которая снизит ставки для бизнеса и физических лиц.
Первую за 30 лет масштабную налоговую реформу в Соединенных Штатах утвердила палата представителей конгресса США. Если верхняя палата также примет закон, он будет подписан президентом США Дональдом Трампом не позднее 20 декабря, сообщает "Газета.Ru".
Согласно законопроекту, налоговая ставка для компаний составит 21% с 2018 года при 35% в настоящий момент.
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал, что американские семьи будут платить меньше налогов. Планируется, что изменения граждане США ощутят уже с февраля будущего года.
Он заверил, что теперь семьи будут в среднем отдавать в казну государства на 2 тысячи долларов меньше.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: