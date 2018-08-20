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20 августа, 16:00

Нападение на полицейский участок в Каталонии приняли за теракт

за рубежом происшествия

Фото: AP/Gonzalo Arroyo

Полиция Каталонии приняла за теракт попытку нападения вооруженного мужчины на полицейский участок в населенном пункте Корнелья-де-Льобрегат в провинции Барселона. Об этом передает ТАСС.

По словам представителя региональной полиции Рафэла Комеса, полиция начала расследование. Он также подчеркнул, что подозреваемый, по предварительным данным, ранее не привлекался к ответственности в Испании. "Мы призываем правоохранительные органы страны усилить меры безопасности", – заявил Комес.

Региональная полиция проведет вечером встречу с коллегами из гражданской гвардии и национальной полиции, чтобы поделиться информацией и принять необходимые меры.

Ранее в Каталонии ликвидировали вооруженного мужчину, который пытался напасть на сотрудников правоохранительных органов. Нарушитель скончался от ранения до приезда медиков.

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