В Каталонии мужчина попытался напасть на полицейского

20 августа, 12:19
Фото: ТАСС/Zuma/Guillaume Pinon
Полиция Каталонии ликвидировала вооруженного холодным оружием мужчину, который пытался напасть на сотрудников правоохранительных органов. Об этом региональные стражи порядка (Моссос д'Эсквадра) написали в Twitter.
"Инцидент случился около шести утра по местному времени в населенном пункте Корнелья-де-Льобрегат в провинции Барселона. Нарушитель порядка попытался атаковать сотрудников правоохранительных органов прямо в отделении полиции", – сообщили в ведомстве.
Выходец из Алжира вошел в здание полицейского участка и прокричал лозунг во славу Аллаха. Один из сотрудников, который находился в приемной, открыл огонь. Подозреваемый умер до прибытия скорой помощи.
В прошлом году 17 августа на туристической улице Рамбла в центре Барселоны водитель фургона совершил умышленный наезд на прохожих, а в провинции Таррагона правоохранители ликвидировали пять террористов. Преступники пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне. Жертвами атак стали 16 человек, еще порядка 130 пострадали.
Ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство".
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