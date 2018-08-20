В Каталонии мужчина попытался напасть на полицейского

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Полиция Каталонии ликвидировала вооруженного холодным оружием мужчину, который пытался напасть на сотрудников правоохранительных органов. Об этом региональные стражи порядка (Моссос д'Эсквадра) написали в Twitter.

"Инцидент случился около шести утра по местному времени в населенном пункте Корнелья-де-Льобрегат в провинции Барселона. Нарушитель порядка попытался атаковать сотрудников правоохранительных органов прямо в отделении полиции", – сообщили в ведомстве.

Выходец из Алжира вошел в здание полицейского участка и прокричал лозунг во славу Аллаха. Один из сотрудников, который находился в приемной, открыл огонь. Подозреваемый умер до прибытия скорой помощи.

В прошлом году 17 августа на туристической улице Рамбла в центре Барселоны водитель фургона совершил умышленный наезд на прохожих, а в провинции Таррагона правоохранители ликвидировали пять террористов. Преступники пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне. Жертвами атак стали 16 человек, еще порядка 130 пострадали.

Ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство".