Два министра Бразилии сдали положительный тест на COVID-19

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Два министра Бразилии сдали положительный тест на коронавирус. Они сообщили об этом в своих аккаунтах в Twitter.

Глава образовательного ведомства Милтон Рибейро рассказал, что в четверг вечером у него появились симптомы, схожие с теми, что наблюдаются у зараженных COVID-19. В пятницу он сдал тест на коронавирус, который впоследствии показал положительный результат.

Также исследование выявило COVID-19 и у министра по гражданским правам Оникса Лоренцони. Он сообщил, что уже проходит курс лечения и переходит на удаленную работу.

7 июля президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил о наличии у него симптомов коронавируса. Впоследствии тест подтвердил наличие COVID-19.

Сообщается, что Рибейру вступил в должность на прошлой неделе и общался с Болсонару.