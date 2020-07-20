Два министра Бразилии сдали положительный тест на COVID-19

20 июля, 22:03
Фото: AP Photo/Silvia Izquierdo
Два министра Бразилии сдали положительный тест на коронавирус. Они сообщили об этом в своих аккаунтах в Twitter.
Глава образовательного ведомства Милтон Рибейро рассказал, что в четверг вечером у него появились симптомы, схожие с теми, что наблюдаются у зараженных COVID-19. В пятницу он сдал тест на коронавирус, который впоследствии показал положительный результат.
Также исследование выявило COVID-19 и у министра по гражданским правам Оникса Лоренцони. Он сообщил, что уже проходит курс лечения и переходит на удаленную работу.
7 июля президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил о наличии у него симптомов коронавируса. Впоследствии тест подтвердил наличие COVID-19.
Сообщается, что Рибейру вступил в должность на прошлой неделе и общался с Болсонару.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: