РФ и Франция доставят гуманитарную помощь жителям Восточной Гуты в Сирии

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Россия и Франция доставят гуманитарную помощь жителям Восточной Гуты в Сирии. Груз поступит в провинцию в ближайшие дни, сообщается в российско- французском коммюнике на сайте МИД РФ.

"В соответствии с решением, принятым 24 мая в Санкт-Петербурге президентом Французской Республики и президентом Российской Федерации, Франция и Россия в ближайшие дни осуществят в Сирии совместный гуманитарный проект для удовлетворения потребностей гражданского населения, которое до сих пор остро нуждается в помощи в Восточной Гуте" – отмечается в заявлении. Прежде всего речь идет об оказании неотложной медицинской помощи в больницах Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

Ранее сообщалось, что Россия направила США предложения по возвращению сирийских беженцев к прежним местам жительства. В первую очередь в страну планируют вернуть сирийцев, бежавших в Ливан и Иорданию.

Американская сторона должна проработать финансовые вопросы, а также рассмотреть создание специальных центров по перемещению беженцев.