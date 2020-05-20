Туристический сезон начнется в Греции 15 июня

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Туристический сезон в Греции начнется 15 июня, когда возобновят работу сезонные отели. Уже

с 1 июля будут возобновлены прямые рейсы из-за рубежа по туристическим направлениям, приводит ERT обращение премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

"Нашим посетителям будут сделаны образцы тестов и будут соблюдены наши общие протоколы здоровья, чтобы не омрачать ни наше яркое солнце, ни природную красоту Греции. Наше оружие – это паспорт безопасности, надежности и здоровья, завоеванный нашей страной", – сказал Мицотакис. По словам премьер-министра страны, приоритетом правительства является защита рабочих мест.

"Массовые сокращения рабочих мест означают не что иное, как увеличение неравенства", – обратил внимание премьер-министр Греции.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заражения, свыше 316 тысяч человек скончалось.

Ранее были названы готовые принять туристов страны. Первыми странами, которые откроются для путешественников после пандемии коронавируса, станут наиболее зависящие от пляжного туризма Греция, Италия и Турция.

Кроме того, до этого министр туризма Греции заявил о готовности принять путешественников летом. Харис Теохарис подчеркнул, что для защиты людей от COVID-19 в стране необходимо будет соблюдать дистанцию.