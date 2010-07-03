Российские корабли поучаствуют в военном параде в Циндао

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Участниками военно-морского парада в китайском порту Циндао станут около 20 военных кораблей из более чем 10 стран. Торжественные мероприятия, которые пройдут с 22 по 25 апреля, посвятят 70-летию ВМС КНР, передает РИА Новости.

На торжества отправят корабли из России, Таиланда, Вьетнама, Индии и других государств. Среди них есть сторожевые и десантные суда.

С китайской стороны в параде участвует авианосец "Ляонин" и атомная подводная лодка нового типа. Кроме того, будет представлен эскадренный миноносец нового типа.

"Ляонин" построили на базе переделанного советского тяжелого авианесущего крейсера "Варяг", который купили у Украины.

Тем временем в России готовятся к параду в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Накануне военная техника прибыла в Нижние Мневники.