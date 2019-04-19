Военная техника прибыла в Нижние Мневники

Фото: Москва 24

Колонна военной техники прибыла в столицу с полигона в подмосковном Алабине, передает телеканал Москва 24. Техника прошла по Минскому шоссе, МКАД и Рублевскому шоссе.

Более 100 единиц колесной боевой техники совершили марш на расстояние более 60 километров. Она переместилась на временную специальную площадку, размещенную на улице Нижние Мневники.

Свыше 70 единиц гусеничной техники из состава механизированной колонны парадного расчета доставили железнодорожным транспортом на станцию "Пресня".

9 Мая на главную площадь страны выйдут сержанты, офицеры, курсанты военных вузов, а также суворовцы и нахимовцы. По словам организаторов, в этом году будет много дебютантов, которые впервые примут участие в параде. Из технических новинок зрители увидят чеченские багги Чаборз М-3.

Первая репетиция парада в честь Дня Победы в Москве состоится 29 апреля в 19:00. На 4 и 5 мая запланированы еще две репетиции. Генеральная репетиция пройдет 7 мая.

12 апреля в Алабине показали новые образцы военной техники. Там прошла репетиция парада ко Дню Победы. На полигон вышли танки, бронетранспортеры, вездеходы, авиация и около 10 тысяч солдат и офицеров.