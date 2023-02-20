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МВД Польши ограничит движение белорусских грузовиков на пограничном переходе с республикой
Фото: depositphotos/TatsianaHrak
Министерство внутренних дел Польши ограничит движение белорусских грузовиков для перевозки товаров на пограничном переходе с республикой, сообщает ТАСС со ссылкой на польское МВД.
В ведомстве отметили, что министр МВД Мариуш Каминьский решил ограничить движение белорусских грузовиков на пограничном переходе Кукурыки – Козловичи после того, как власти Белоруссии ввели ограничения для перевозчиков из Польши.
Согласно ограничениям, поляки не могут пересекать границы на белорусско-литовском и белорусско-латвийском погранпереходах.
Ограничение от польского МВД начнет действовать с 21 февраля 19:00 (21:00 по московскому времени). Однако данная мера не будет действовать на перевозку пассажиров на погранпереходе в Тересполе.
Ранее сообщалось, что власти Польши закрыли пункт пропуска "Бобровники" в одностороннем порядке. В результате данного решения более 300 машин скопилось на белорусско-польской границе. В основном это фуры, которые направлялись в Европу.
Госпогранкомитет Белоруссии предупредил об угрозе транспортного коллапса.
На белорусско-польской границе скопилось более 300 машин
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