МВД Польши ограничит движение белорусских грузовиков на пограничном переходе с республикой

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Министерство внутренних дел Польши ограничит движение белорусских грузовиков для перевозки товаров на пограничном переходе с республикой, сообщает ТАСС со ссылкой на польское МВД.

В ведомстве отметили, что министр МВД Мариуш Каминьский решил ограничить движение белорусских грузовиков на пограничном переходе Кукурыки – Козловичи после того, как власти Белоруссии ввели ограничения для перевозчиков из Польши.

Согласно ограничениям, поляки не могут пересекать границы на белорусско-литовском и белорусско-латвийском погранпереходах.

Ограничение от польского МВД начнет действовать с 21 февраля 19:00 (21:00 по московскому времени). Однако данная мера не будет действовать на перевозку пассажиров на погранпереходе в Тересполе.

Ранее сообщалось, что власти Польши закрыли пункт пропуска "Бобровники" в одностороннем порядке. В результате данного решения более 300 машин скопилось на белорусско-польской границе. В основном это фуры, которые направлялись в Европу.

Госпогранкомитет Белоруссии предупредил об угрозе транспортного коллапса.



На белорусско-польской границе скопилось более 300 машин

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