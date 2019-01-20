На параде в Лаосе продемонстрировали российскую военную технику

Российская военная техника, которая находятся на вооружении ВС Лаоса, приняла участие в параде в честь 70-летия основания Народной армии страны, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В числе представленных образцов были модернизированные танки Т-72 и бронеавтомобили БРДМ-2М.

Россия поставляет в Лаос вооружения и военную технику в рамках оказания военно-технической помощи и договоренностями, достигнутыми во время прошлогоднего визита Сергей Шойгу в Лаос. Поставленное вооружение повысит оборонный потенциал лаосских вооруженных сил и будет способствовать защите суверенитета этой страны.

Ранее министерство обороны Лаоса передало оборонному ведомству России 30 танков Т-34 полностью в исправном состоянии. Морем их доставили во Владивосток, далее по железной дороге их отправили в Подмосковье. Технику собираются использовать на Парадах Победы, для обновления музейных экспозиций и съемок фильмов о Великой Отечественной войне.

Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин отметил, что у РФ с Лаосом конструктивное сотрудничество и партнерство, поэтому такое решение – это признак нормальных взаимоотношений.

Он добавил, что военно-техническое сотрудничество будет продолжаться на конструктивной основе исходя из национальных интересов двух государств.