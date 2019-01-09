В Госдуме прокомментировали передачу танков Т-34 из Лаоса в Россию

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Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин прокомментировал решение министерства обороны Лаоса передать России 30 танков Т-34, передает RT.

По его словам, у РФ с Лаосом конструктивное сотрудничество и партнерство, поэтому такое решение – это признак нормальных взаимоотношений.

"Т-34 для России – символ победы в Великой Отечественной войне над фашистской Германией. Очень примечательно, что 30 танков появятся у нас в стране", – сказал депутат.

Он отметил, что военно-техническое сотрудничество будет продолжаться на конструктивной основе исходя из национальных интересов двух государств.

Ранее министерство обороны Лаоса передало оборонному ведомству России 30 танков Т-34 полностью в исправном состоянии. Морем их доставили во Владивосток, далее по железной дороге их отправят в Подмосковье. Технику собираются использовать на Парадах Победы, для обновления музейных экспозиций и съемок фильмов о Великой Отечественной войне.