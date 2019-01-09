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11:40

Эксперт оценил возвращение танков Т-34 из Лаоса в Россию

политика

11:40

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Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков оценил решение Министерства обороны Лаоса передать России 30 танков Т-34, передает RT.

Он напомнил, что произведено несколько десятков тысяч Т-34, после этого начали делать Т-54 и Т-62. По словам Леонкова, у России было множество дружественных стран, которым была нужна военная техника. В Лаос танки попали после вьетнамской войны в очень хорошем состоянии, там с ними обращались очень бережно, уточнил он.

Эксперт отметил, что танки возвращают в рамках военно-технического сотрудничества. Благодаря этому колонна Т-34 на парадах станет значительно больше. "Эти танки появятся в многочисленных фильмах, посвященных войне. Киностудии с удовольствием будут использовать эти танки", – добавил он.

Ранее министерство обороны Лаоса передало оборонному ведомству России 30 танков Т-34 полностью в исправном состоянии. Морем их доставили во Владивосток, далее по железной дороге их отправят в Подмосковье. Технику собираются использовать на Парадах Победы, для обновления музейных экспозиций и съемок фильмов о Великой Отечественной войне.

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