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05:59

Власти Лаоса вернули России 30 танков Т-34

безопасность

05:59

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Фото: портал Москва 24/Александр Сивцов

Стоявшие на вооружении лаосской армии легендарные Т-34 вернулись в Россию, сообщает Минобороны РФ.

Власти Лаоса передали России 30 танков. Сообщается, что боевые машины полностью исправны. Морем они доставлены во Владивосток. Далее по железной дороге их отправят в Московскую область.

По информации военного ведомства, о возвращении "тридцатьчетверок" удалось договориться в ходе визита в Лаос в январе 2018 года министра обороны России Сергея Шойгу.

Переданную технику планируется использовать при проведении Парадов Победы, для обновления музейных экспозиций и съемок исторических фильмов о Великой Отечественной войне.

T-34 – советский танк периода Великой Отечественной войны. Машина серийно выпускалась с 1940 года и была основным танком Красной Армии до первой половины 1944-го, до поступления в войска модификации Т-34-85.

Многие эксперты считают эту Т-34 одним из самых лучших танков времен Второй мировой войны.

Ранее немецкий журнал Stern назвал танк Т-34 "смертоносным сюрпризом" для немецкой армии во время Второй мировой войны.

Издание пишет, что ни одна немецкая модель не могла сравниться с советским танком, у которого было мощное оружие, прекрасная маневренность и наклонная лобовая броня. Простая конструкция данной машины позволяла наладить ее массовое производство.

безопасность

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