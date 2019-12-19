Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

13:19

Британские аналитики признали Узбекистан страной города

за рубежом политика

Фото: ТАСС/Zuma

Аналитики британского журнала The Economist назвали Узбекистан страной 2019 года. Об этом сообщает издание "Газета.ру".

Эксперты отметили, что за последние три года страна, расположенная в Среднеазиатском регионе, изменилась в лучшую сторону – в частности, отказалась от "постсоветской диктатуры". Ключевым моментом называют предложение главы Узбекистана Шавката Миризеева о проведении реформ.

Кроме того, аналитики отметили, что влияние диктатуры ослабло в Судане, африканском государстве, расположенном в восточной части континента.

Узбекистан также лидирует по объему денежных переводов из России. На втором месте рейтинга располагается Таджикистан. Объем переводов между странами без открытия счета составил 2,5 миллиарда долларов.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика