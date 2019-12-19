Британские аналитики признали Узбекистан страной города

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Аналитики британского журнала The Economist назвали Узбекистан страной 2019 года. Об этом сообщает издание "Газета.ру".

Эксперты отметили, что за последние три года страна, расположенная в Среднеазиатском регионе, изменилась в лучшую сторону – в частности, отказалась от "постсоветской диктатуры". Ключевым моментом называют предложение главы Узбекистана Шавката Миризеева о проведении реформ.

Кроме того, аналитики отметили, что влияние диктатуры ослабло в Судане, африканском государстве, расположенном в восточной части континента.

Узбекистан также лидирует по объему денежных переводов из России. На втором месте рейтинга располагается Таджикистан. Объем переводов между странами без открытия счета составил 2,5 миллиарда долларов.

