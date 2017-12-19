Минторг США внес в черный список две оборонные компании из России

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Министерство торговли США включило в черный список две российские оборонные компании. В перечень попали АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор" и АО "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады".

Согласно уведомлению на сайте Федерального реестра, Вашингтон нашел деятельность компаний противоречащей интересам США в сфере нацбезопасности и внешней политики.

Минторг будет требовать лицензию на экспорт всей продукции для этих компаний из Штатов. Тоже самое коснется товаров других стран, если они содержат комплектующие, произведенные на территории США.

Ранее в новой редакции Стратегии национальной безопасности Штатов указали, что Россия и Китай бросают вызов влиянию и интересам США. Предполагается, что РФ предпринимает меры, чтобы снизить доверие между Америкой и Европой и подорвать трансатлантическое единство.