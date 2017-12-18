Россию и КНР посчитали вызовом мощи США в американской стратегии нацбезопасности

18 декабря, 22:12
Фото: DPA/ТАСС/Michael Heiman
Россия и Китай бросают вызов влиянию и интересам Соединенных Штатов. Такое утверждение содержится в новой редакции Стратегии национальной безопасности страны.
"Китай и Россия бросают вызов мощи, влиянию и интересам Америки, пытаются размыть американскую безопасность и процветание", – заявили авторы документа.
Предполагается, что РФ предпринимает меры, чтобы снизить доверие между Америкой и Европой и подорвать трансатлантическое единство. Авторы также обвиняют Россию во вторжении в Грузию и на Украину, а вместе с этим и в готовности нарушать суверенитет стран региона.
"США и Европа будут работать вместе, чтобы противодействовать российской подрывной деятельности и агрессии, а также угрозам со стороны Северной Кореи и Ирана", – сказано в документе.
Стратегия также говорит об оружии, разрабатываемом в КНР и России, которое способно угрожать американской критической инфраструктуре и структурам системы командования и управления.
Ранее сообщалось, что Россия призывает США вывести ядерные сооружения из Европы. Наша страна уже вывела все подобные объекты на свою территорию. Вашингтон же продолжает держать в Европе, согласно оценкам, до 200 авиационных бомб.
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