Россию и КНР посчитали вызовом мощи США в американской стратегии нацбезопасности

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Россия и Китай бросают вызов влиянию и интересам Соединенных Штатов. Такое утверждение содержится в новой редакции Стратегии национальной безопасности страны.

"Китай и Россия бросают вызов мощи, влиянию и интересам Америки, пытаются размыть американскую безопасность и процветание", – заявили авторы документа.

Предполагается, что РФ предпринимает меры, чтобы снизить доверие между Америкой и Европой и подорвать трансатлантическое единство. Авторы также обвиняют Россию во вторжении в Грузию и на Украину, а вместе с этим и в готовности нарушать суверенитет стран региона.

"США и Европа будут работать вместе, чтобы противодействовать российской подрывной деятельности и агрессии, а также угрозам со стороны Северной Кореи и Ирана", – сказано в документе.

Стратегия также говорит об оружии, разрабатываемом в КНР и России, которое способно угрожать американской критической инфраструктуре и структурам системы командования и управления.

Ранее сообщалось, что Россия призывает США вывести ядерные сооружения из Европы. Наша страна уже вывела все подобные объекты на свою территорию. Вашингтон же продолжает держать в Европе, согласно оценкам, до 200 авиационных бомб.