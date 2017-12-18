МИД РФ призвал США вывести ядерные вооружения из Европы

18 декабря, 16:23
Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Россия призывает США вывести ядерные сооружения из Европы, заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД Михаил Ульянов.
По его словам, наша страна давно вывела их на национальную территорию. В МИД полагают, что то же давно необходимо сделать Штатам. Однако Вашингтон продолжает держать в Европе, согласно оценкам, до 200 авиационных бомб, добавил Ульянов. США собираются модернизировать их так, чтобы они стали "более пригодными для применения", подчеркнул дипломат. По его мнению, если подразумевается размещение в Европе дополнительного числа ядерных боезарядов, это может усугубить ситуацию, сообщает РИА Новости.
Ранее постпред России при НАТО Александр Грушко заявил, что действия США в военной сфере в Европе представляют угрозу для ее безопасности. Речь идет, в частности, о размещении на складах дополнительных вооружений, переброске бронетанковой бригады, наращивании присутствия в Баренцевом и Норвежском морях. По сведениям МИД, американское ядерное оружие располагается в Германии, Бельгии, Нидерландах, Турции, Италии.
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