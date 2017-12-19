Канада готова оказать США любую помощь в связи с аварий поезда в Вашингтоне

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Власти Канады заявили, что готовы оказать США любую помощь в связи с аварией поезда в Вашингтоне. Об этом на своей странице в Twitter написала глава канадского МИД Христя Фриланд.

"Глубоко опечалена известиями об аварии поезда в штате Вашингтон сегодня. Канада готова оказать [США] любую помощь", – говорится в записи.

Кроме этого, представитель МИД выразила соболезнования семьям погибших, а также пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее сообщалось, что в штате Вашингтон сошел с рельсов пассажирский поезд компании Amtrak. В результате аварии погибли шесть человек, 77 пострадавших госпитализированы.