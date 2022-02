Железнодорожная авария произошла в штате Вашингтон в США. Скоростной поезд сошел с рельсов на мосту, передает РИА Новости.

Оператор состава Amtrak и местные власти сообщили о пострадавших. Их количество уточняется.

Транспортные власти округа Пьерс разместили в Twitter снимок, на котором видно, что с путей сошел последний вагон состава.

All SB lanes of I-5 blocked near Mounts Road in Pierce County due to derailed train car. Avoid area! pic.twitter.com/SBH7dCc6yg