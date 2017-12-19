Роспотребнадзор предупредил россиян о чуме в одной из провинций Китая

19 декабря, 06:31
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Роспотребнадзор узнал, что в одной из китайских провинций произошел уже четвертый летальный случай чумы за этот год. Ведомство призывает граждан России учитывать данную информацию во время поездок в Китай.
"15 декабря текущего года Комиссия по вопросам здравоохранения и планирования семьи провинции Ганьсу (Китайская Народная Республика) подтвердило смерть пастуха из Субей-Монгольского автономного уезда (СМАУ) от септической формы чумы", – цитирует "Интерфакс" сообщение пресс-службы Роспотребнадзора.
Здесь же говорится, что принятые меры не смогли спасти мужчину. Он скончался 12 декабря. По данным ведомства, официально известно о 12 гражданах Китая, которые находятся под наблюдением. Все эти лица имели контакт с умершим.
Сейчас в госпитале Субей, где проходил лечение больной, введен карантин. Сюда направлена специальная комиссия для расследования случая заболевания, а также для предотвращения возможного распространения инфекции.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: