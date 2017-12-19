Роспотребнадзор предупредил россиян о чуме в одной из провинций Китая

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Роспотребнадзор узнал, что в одной из китайских провинций произошел уже четвертый летальный случай чумы за этот год. Ведомство призывает граждан России учитывать данную информацию во время поездок в Китай.

"15 декабря текущего года Комиссия по вопросам здравоохранения и планирования семьи провинции Ганьсу (Китайская Народная Республика) подтвердило смерть пастуха из Субей-Монгольского автономного уезда (СМАУ) от септической формы чумы", – цитирует "Интерфакс" сообщение пресс-службы Роспотребнадзора.

Здесь же говорится, что принятые меры не смогли спасти мужчину. Он скончался 12 декабря. По данным ведомства, официально известно о 12 гражданах Китая, которые находятся под наблюдением. Все эти лица имели контакт с умершим.

Сейчас в госпитале Субей, где проходил лечение больной, введен карантин. Сюда направлена специальная комиссия для расследования случая заболевания, а также для предотвращения возможного распространения инфекции.