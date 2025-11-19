The Mirror: жительница Канады пережила клиническую смерть и рассказала об ощущениях

Фото: depositphotos/photographee.eu

Жительница Канады Келли Элвейнс рассказала о своих ощущениях во время клинической смерти, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Mirror.

Уточняется, что женщина почувствовала себя плохо – у нее возникли проблемы с дыханием и работой легких, после чего она обратилась к медикам. Вскоре после вызова скорой помощи Элвейнс потеряла сознание.

Врачам потребовалось три минуты, чтобы реанимировать женщину. Именно в этот период, по словам канадки, она пережила необычные ощущения.

"Я оказалась в пространстве вне времени. Я словно оказалась во вселенной, полной крошечных огоньков", – поделилась Элвейнс.

Она описала, что чувствовала, будто превратилась в духа, потеряла ощущение собственной личности, но при этом обрела особое осознание. После успешной реанимации женщина пришла в себя.

Ранее в США пожилой фермер Филип Хашейдер пережил клиническую смерть и описал свой опыт. По его словам, он оказался вне тела в "золотисто-желтой сфере", наполненной теплом и любовью, где не существовало пространства и времени.