Финляндия закрывает границы для жителей десяти стран

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Граждане 10 стран не смогут попасть в Финляндию с 24 августа из-за ситуации с коронавирусом, сообщает РИА Новости.

Страна снова закрывает свои границы для Исландии, Греции, Мальты, Германии, Норвегии, Дании, Ирландии, Кипра, Сан-Марино и Японии.

Основным критерием для открытия границ финские власти называют уровень заболеваемости COVID-19. Они требуют, чтобы он не превышал 8 на 100 тысяч человек за последние 14 дней. ЕС при этом рекомендует показатель 16 на 100 тысяч человек.

По последним данным, в Финляндии зафиксировано 7 776 случаев коронавируса, 7 050 человек перебороли болезнь, 334 скончались, в больнице остаются 5 пациентов.

Сейчас попасть в Финляндию на самолете, автомобиле или пароме могут жители Эстонии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Бельгии, Италии, Австрии, Словакии, Словении, Венгрии, Лихтенштейна и Швейцарии.

Гражданам Китая, Таиланда, Австралии, Южной Кореи, Грузии и ряда других государств Азии и Африки для посещения Финляндии нужно иметь уважительную причину (работа, учеба, лечение или похороны).