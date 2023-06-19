Румынские пограничники задержали трех заблудившихся вооруженных украинских военных – СМИ

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Румынские пограничники обнаружили в горах трех украинских военных, которые заблудились при попытке задержать незаконных мигрантов. Об этом сообщает телеканал Antena 3.

"Румынские пограничники задержали трех вооруженных автоматами украинских солдат в результате инцидента, который, по всей видимости, был вызван незаконным пересечением границы возле Вишеу-де-Сус", – указано в сообщении.

По словам украинских солдат, те заблудились из-за плохой видимости в горах и оказались на территории Румынии.

До этого в погранполиции Румынии сообщили, что в страну въехали несколько украинцев с просьбой о предоставлении им убежища. Они были доставлены в офис пограничной полиции для допроса, впоследствии их переведут в центр для беженцев.

Вскоре после этого румынские пограничники и задержали трех украинских коллег. Выяснилось, что пограничники Украины преследовали беженцев, но потерялись в горах. Задержанные украинские военные будут переданы Киеву после оформления процедур.

Ранее сообщалось, что желающие въехать в Россию украинские и молдавские граждане выстроились в очередь на пропускном пункте "Виентули", расположенном на границе Латвии. Пункт по оказанию помощи украинским гражданам, желающим вернуться на родину, в новых российских регионах заработал в Латвии в начале июня.



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