Илон Маск заявил, что лечится от депрессии

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Гендиректор SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что страдает от депрессии и принимает лекарства от этой болезни. Об этом он сообщил в интервью экс-ведущему телеканала CNN Дону Лемону.

"Бывает, у меня в мозгу возникает своего рода негативное химическое состояние, что-то вроде депрессии, <...> которая не связана с какими-либо негативными новостями", – сказал Маск в интервью, опубликованном на странице журналиста в соцсети X.

Бизнесмен признался, что употребляет кетамин (психотропное вещество. – Прим. ред.). С его слов, он не злоупотребляет этим препаратом.

Вместе с тем Маск заявил, что у него есть "генетическая предрасположенность" к депрессии. Миллиардер добавил, что прием препаратов никак не отражается на его компаниях и их госконтрактах.

Ранее Маск прокомментировал завирусившуюся в интернете ошибку искусственного интеллекта Gemini от компании Google. Нейросеть компании выдавала сгенерированные изображения другой расы. Бизнесмен был рад тому, что Google переусердствовала с ИИ-генерацией изображений, так как это сделало их "безумное расистское, антицивилизационное программирование очевидным для всех".