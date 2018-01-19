Палата представителей конгресса США продлила финансирование правительства

19 января, 13:39
Фото: AP/Cliff Owen
Палата представителей американского конгресса одобрила законопроект, продлевающий федеральное финансирование правительства до 16 февраля. Об этом сообщает "Газета.ру".
Отмечается, что, если законопроект примут, работа правительства не будет приостановлена.
В настоящее время документ передали на рассмотрение в Сенат. Крайний срок его согласования назначен на полночь 19 января.
Ранее в Белом доме назвали стоимость стены на границе с Мексикой. По словам главы аппарата Белого дома Джона Келли, на строительство стены потребуется примерно в 20 миллионов долларов. При этом, как отметил Келли, президент США Дональд Трамп рассчитывает возвести стену и получить компенсацию от Мексики.
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