Палата представителей конгресса США продлила финансирование правительства

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Палата представителей американского конгресса одобрила законопроект, продлевающий федеральное финансирование правительства до 16 февраля. Об этом сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что, если законопроект примут, работа правительства не будет приостановлена.

В настоящее время документ передали на рассмотрение в Сенат. Крайний срок его согласования назначен на полночь 19 января.

Ранее в Белом доме назвали стоимость стены на границе с Мексикой. По словам главы аппарата Белого дома Джона Келли, на строительство стены потребуется примерно в 20 миллионов долларов. При этом, как отметил Келли, президент США Дональд Трамп рассчитывает возвести стену и получить компенсацию от Мексики.