В Белом доме раскрыли стоимость стены на границе с Мексикой

18 января, 11:35
Фото: AP/Elliot Spagat
Глава аппарата Белого дома Джон Келли рассказал, что строительство стены на границе с Мексикой обойдется США примерно в 20 миллионов долларов, сообщает "Газета.ру".
Ранее сообщалось, что Трамп запросил у конгресса 18 миллионов долларов на строительство стены. По словам Келли, президент США Дональд Трамп не отказывается от идеи построить стену и получить компенсацию от Мексики.
В то же время глава аппарата Белого дома подчеркнул, что деньги на стену могут получить не напрямую от мексиканского правительства. Сейчас Трамп рассматривает возможность получить деньги через НАФТА или оплату виз.
Представители министерства иностранных дел (МИД) Мексики ранее заявляли, что страна не собирается платить за стену на границе с США.
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