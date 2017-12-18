США заблокировали резолюцию СБ ООН против признания Иерусалима столицей Израиля

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США заблокировали принятие Советом Безопасности ООН резолюции против признания Иерусалима столицей Израиля. Делегация из Вашингтона наложила вето на документ, который поддержали все остальные страны-члены СБ.

"Проект резолюции получил 14 голосов "за" и один "против". Проект резолюции не принимается из-за негативного голоса постоянного члена", –

цитирует председателя совета Коро Бессе ТАСС.

В последний раз Штаты пользовались правом вето в феврале 2011 года. Тогда рассматривался проект о поселенческой деятельности Израиля на оккупированных палестинских территориях. С 1990 года Вашингтон 14 раз вмешивался в принятие документов по палестинскому вопросу и арабо- израильскому конфликту.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США считают Иерусалим столицей Израиля, и подписал документ о переносе американского посольства в в этот город.

Решение вызвало негативную реакцию мирового сообщества и дестабилизировало ситуацию на Ближнем Востоке.