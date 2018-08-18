Пекин потребовал от США прекратить публиковать "домыслы" об армии КНР

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Пекин потребовал прекратить публикацию ежегодных докладов Пентагона о состоянии развития ВС КНР. По мнению властей Китая, доклады строятся на домыслах и догадках.

В заявлении министерства обороны Китая говорится, что доклад, который публикуют США, причиняет ущерб взаимному доверию, передает ТАСС.

"Пекин требует от США отказаться от менталитета холодной войны, объективно рассмотреть развитие национальной обороны и войск КНР, прекратить публикацию соответствующих докладов, предпринять реальные действия для стабильного развития отношений между ВС двух стран", – говорится в документе.

Пентагон в пятницу опубликовало доклад по вооруженным силам Китая. В нем предполагается, что КНР готовит свою армию к "ударам против США и союзников".

Ранее власти КНР выразили недовольство новым оборонным бюджетом США. В документе отражено негативное содержание, направленное против Пекина. Глава МИД КНР Лу Кан отметил, что Китай неоднократно выражал Вашингтону свою позицию по этому вопросу, нынешний формат документа в ведомстве сочли неприемлемым.