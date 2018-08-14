Китай выразил недовольство новым оборонным бюджетом США

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Власти КНР выразили недовольство новым оборонным бюджетом США. В документе отражено негативное содержание, направленное против Пекина, заявили в МИД Китая.
Глава внешнеполитического ведомства Лу Кан отметил, что Китай неоднократно выражал Вашингтону свою позицию по этому вопросу, нынешний формат документа в ведомстве сочли неприемлемым.
"Мы выражаем решительное недовольство в связи с тем, что США, не обращая внимание на протест Китая, приняли и подписали оборонный бюджет на 2019 фискальный год", – цитирует министра "Газета.ру".
Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет объемом 716 миллиардов долларов на 2019-й финансовый год, который в США начинается с 1 октября 2018 года.
В документе содержатся меры по противостоянию не только Китаю, но и России. Также там заложена военная поддержка Украины.
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