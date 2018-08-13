Трамп подписал оборонный бюджет США на 716 млрд долларов

Фото: depositphotos/actionsports

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет объемом 716 миллиардов долларов на 2019-й финансовый год, который в США начинается с 1 октября 2018 года.

Как передает ТАСС, подписание документа проходило 13 августа на военной базе Форт-Драм штата Нью-Йорк. Там расквартирована 10-я горная дивизия США.

По словам экспертов, затраты нового оборонного бюджета планируют направить на увеличение числа американских военнослужащих − примерно на 16 тысяч человек. Помимо этого, говорится в документе, на 2,6% увеличат денежное довольствие военных.

Оборонный бюджет на следующий год также предусматривает оказание военной помощи Украине и ряд мер для противодействия России в военной сфере.