В США потребовали оставить Бутину под стражей из-за "риска побега"

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Обвинение в США потребовало оставить обвиняемую в шпионаже россиянку Марию Бутину под арестом из-за "риска побега". Соответствующее ходатайство было подано в федеральный окружной суд Вашингтона, сообщает РИА Новости.

В документе отмечается, что существует высокий риск побега Бутиной, учитывая обвинение, "прошлые попытки обмана", обширные связи за рубежом и т.д.

Россиянку временно арестовали после судебного заседания 16 июля. Вопрос о дальнейшем аресте будет рассматриваться в среду.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала арест Бутиной политическим заказом.

Бутину сначала обвинили в "сговоре с целью работы иностранным агентом без регистрации". Теперь девушку обвиняют еще и по статье "работа иностранным агентом без регистрации".