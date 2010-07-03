Звезду второй части "На игле" застрелили в Эдинбурге

Фото: кадр из фильма "На игле 2", режиссер Дэнни Бойл

Британский чемпион по боксу в легком весе Брэдли Уэлш, известный по роли в фильме "На игле 2", скончался на 43-м году жизни. Об этом сообщает The Sun.

Он получил выстрел в голову вечером около своего дома в Эдинбурге. Врачи не смогли помочь пострадавшему: он умер на месте происшествия. Полиция расследует обстоятельства инцидента.

В 2018 году в возрасте 62 лет скончался британский диджей, теле- и радиоведущий, актер Дейл Уинтон. Он стал популярен благодаря роли в первой части фильма Дэнни Бойла "На игле".