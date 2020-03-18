Около 6 тысяч россиян осталось в Доминиканской республике

12:25
Фото: ТАСС/EPA/Orlando Barria
Ассоциация туроператоров России рассказала, что в Доминиканской Республике в настоящий момент пребывают около 6 тысяч российских туристов, сообщает Агентство "Москва".
В стране планируется с 19 марта запретить доступ к пересечению границы страны иностранцами. Сообщается, что в настоящий момент в местных аэропортах посадку разрешают только самолетам, которые должны вывезти граждан других стран.
"По данным доминиканской статистики, в 2019 году в страну приехали 217 тысяч туристов из РФ. Сейчас, по оценкам аналитической службы АТОР, в стране могут находиться около 6 тысяч российских туристов", – сообщили в организации.
Ранее кризисная ситуация сложилась в связи с выездом граждан России из Черногории. Они не могут вернуться на родину из-за отсутствия разрешения на вывоз от властей Черногории. В стране закрыто воздушное пространство, и россияне не могут покинуть ее. Власти Черногории обещают дать разрешение, если Россия вывезет из Москвы в Тиват 50 граждан этой страны без билетов.
17 марта в Черногории обнаружили первые два случая заболевания коронавирусом. Всего в мире зафиксировали уже 198 тысяч инфицированных COVID-19. В связи с этим во многих странах принимаются жесткие меры по ограничению границ. Ранее страны ЕС согласовали предложение еврокомиссии о 30-дневном запрете на территорию государств интеграционного объединения.
Ситуация в Европе действительно критическая. Старый Свет объявлен центром пандемии коронавируса. Самая сложная эпидемиологическая ситуация сейчас наблюдается в Италии. По последним данным, число умерших от COVID-19 на Апеннинском полуострове превысило 2,5 тысячи человек.
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