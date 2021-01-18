Во Франции скончался актер и сценарист Жан-Пьер Бакри

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Французский актер, режиссер и сценарист Жан-Пьер Бакри скончался в возрасте 69 лет. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По данным СМИ, причиной смерти мужчины стало онкологическое заболевание.

Бакри родился в Алжире в мае 1951 года. Позже семья актера эмигрировала во Францию.

Творческий путь Жан-Пьера Бакри связан с французской актрисой Аньес Жауи. Пара работала в творческом тандеме, благодаря чему на свет появились такие картины, как "Кухня и зависимость" 1992 года и "Общественное место" 2018 года.

