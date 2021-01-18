Фото: vk.com/Союз реставраторов Санкт-Петербурга

Архитектор Рафаэль Даянов скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщили на странице Союза реставраторов Санкт-Петербурга в соцсети "ВКонтакте".

"18 января 2021 года на 71-м году жизни умер Рафаэль Маратович Даянов, архитектор-реставратор, почетный реставратор Санкт-Петербурга", – заявили в организации.

Отмечается, что Даянов лечился от серьезного заболевания. Ранее в СМИ появилась информация о том, что архитектор проходит курс лечения от коронавируса.

Дату и время похорон сообщат дополнительно.

Даянов сыграл большую роль в реставрации ряда проектов Санкт-Петербурга. Он получил награды "Почетный архитектор России" и "Заслуженный строитель России". Также его награждали медалью "В память 300-летия Санкт-Петербурга" и почетным знаком Госстроя России.

В 1991 году Даянов организовал мастерскую "Архитектурное бюро: "Литейная часть-91". Также он преподавал в институте имени Репина Российской Академии художеств и был профессором московского отделения Международной академии архитектуры.

Архитектор был автором проектов реставрации особняка Гаусвальд, доходного дома Вавельберга, павильона "Холодная баня" в Государственном музее-заповеднике "Царское Село". Он участвовал в реконструкции дома Лобанова-Ростовского и дома Доменико Трезини, а также церквей Рождества Христова на Песках и Смоленской иконы Божией Матери.

