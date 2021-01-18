Фото: vk.com/Союз реставраторов Санкт-Петербурга
Архитектор Рафаэль Даянов скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщили на странице Союза реставраторов Санкт-Петербурга в соцсети "ВКонтакте".
"18 января 2021 года на 71-м году жизни умер Рафаэль Маратович Даянов, архитектор-реставратор, почетный реставратор Санкт-Петербурга", – заявили в организации.
Отмечается, что Даянов лечился от серьезного заболевания. Ранее в СМИ появилась информация о том, что архитектор проходит курс лечения от коронавируса.
Дату и время похорон сообщат дополнительно.
Даянов сыграл большую роль в реставрации ряда проектов Санкт-Петербурга. Он получил награды "Почетный архитектор России" и "Заслуженный строитель России". Также его награждали медалью "В память 300-летия Санкт-Петербурга" и почетным знаком Госстроя России.
В 1991 году Даянов организовал мастерскую "Архитектурное бюро: "Литейная часть-91". Также он преподавал в институте имени Репина Российской Академии художеств и был профессором московского отделения Международной академии архитектуры.
Архитектор был автором проектов реставрации особняка Гаусвальд, доходного дома Вавельберга, павильона "Холодная баня" в Государственном музее-заповеднике "Царское Село". Он участвовал в реконструкции дома Лобанова-Ростовского и дома Доменико Трезини, а также церквей Рождества Христова на Песках и Смоленской иконы Божией Матери.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: