Продюсер последнего альбома The Beatles Спектор скончался

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Продюсер последнего альбома музыкальной группы The Beatles Фил Спектор скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщает издание TMZ.

Информация о смерти продюсера подтверждена калифорнийским департаментом по делам исправительных учреждений и реабилитации. Смерть продюсера, которого приговорили в 2009 году к 19 годам лишения свободы за убийство артистки Ланы Кларксон, констатировали 17 января.

Спектор умер по естественным причинам. Планируется, что официальную причину смерти установит судмедэксперт. Согласно сведениям СМИ, у Спектора ранее выявили коронавирусную инфекцию. В результате его перевели из тюрьмы в больницу.

Имя Фила Спектора в 1989 году поместили в Зал славы рок-н-ролла.