Японскому абитуриенту не засчитали экзамен после отказа закрыть нос маской

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Результаты вступительного экзамена, проводимого в одном из вузов Японии, признали недействительными у абитуриента, не закрывшего нос медицинской маской. Испытание перед поступлением проходило в Токио, сообщает News.ru.

Молодому человеку неоднократно делали замечания, но он не слушал и не выполнял требования. В результате абитуриента предупредили о необходимости правильно надеть маску семь раз. Инспектор напоминал о необходимости соблюдать противоэпидемическую дисциплину. Предполагалось, что все поступающие в вуз будут прикрывать нос и рот масками.

Будущих студентов, которые по медицинским показаниям не могли закрыть лицо маской, просили предупредить руководство высшего учебного заведения. Они могли сдать экзамены в специальной аудитории в другие дни.

Молодой человек, нарушивший порядок вуза, не объяснил, почему поступил так.

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