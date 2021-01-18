Японскому абитуриенту не засчитали экзамен после отказа закрыть нос маской

12:22
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Результаты вступительного экзамена, проводимого в одном из вузов Японии, признали недействительными у абитуриента, не закрывшего нос медицинской маской. Испытание перед поступлением проходило в Токио, сообщает News.ru.
Молодому человеку неоднократно делали замечания, но он не слушал и не выполнял требования. В результате абитуриента предупредили о необходимости правильно надеть маску семь раз. Инспектор напоминал о необходимости соблюдать противоэпидемическую дисциплину. Предполагалось, что все поступающие в вуз будут прикрывать нос и рот масками.
Будущих студентов, которые по медицинским показаниям не могли закрыть лицо маской, просили предупредить руководство высшего учебного заведения. Они могли сдать экзамены в специальной аудитории в другие дни.
Молодой человек, нарушивший порядок вуза, не объяснил, почему поступил так.
Ранее Минздрав РФ рекомендовал привившимся от COVID-19 носить маски. Специалист Ольга Ткачева предложила пока от средств защиты не отказываться никому.
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