Премьер-министр Швеции сохранил свое кресло

Шведский парламент вновь избрал Стефана Левена премьер-министром страны. Политик возглавил правительство второй раз подряд, сообщает "News.ru".
За кандидатуру Левена проголосовали 115 депутатов риксдага, 153 выступили против. Еще 77 депутатов воздержались. Отмечается, что срок полномочий премьер-министра Швеции составляет четыре года.
Референдум, который прошел в шведском парламенте 18 января, стал третьим после партийных выборов. 14 ноября 2018 года риксдаг отклонил кандидатуру главы Умеренной коалиции Ульфа Кристерссона, а через месяц – Стефана Левена.
Чтобы преодолеть политический кризис в стране, в январе 2019 года социал-демократы, "зеленые", либералы и Партия центра решили поддержать действующего премьера Швеции.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.