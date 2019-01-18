Премьер-министр Швеции сохранил свое кресло

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Шведский парламент вновь избрал Стефана Левена премьер-министром страны. Политик возглавил правительство второй раз подряд, сообщает "News.ru".

За кандидатуру Левена проголосовали 115 депутатов риксдага, 153 выступили против. Еще 77 депутатов воздержались. Отмечается, что срок полномочий премьер-министра Швеции составляет четыре года.

Референдум, который прошел в шведском парламенте 18 января, стал третьим после партийных выборов. 14 ноября 2018 года риксдаг отклонил кандидатуру главы Умеренной коалиции Ульфа Кристерссона, а через месяц – Стефана Левена.

Чтобы преодолеть политический кризис в стране, в январе 2019 года социал-демократы, "зеленые", либералы и Партия центра решили поддержать действующего премьера Швеции.