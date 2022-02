Медиамагната Мердока экстренно госпитализировали после травмы на яхте

Фото: ТАСС/Zuma/Dennis Van Tine

Американский медиамагнат, владелец The Times, The Wall Street Journal и New York Post Руперт Мердок повредил спину во время отдыха на яхте своего сына, сообщает "Газета.ру".

Инцидент произошел после Нового года. Мердок разослал руководству принадлежащих ему компаний письмо, в котором сообщил о перенесенной травме. Также в письме говорилось, что несколько недель он будет вынужден работать из дома. Некоторое время бизнесмен провел в больнице.

Ранее предприниматель пригрозил следить за изменениями в новостной ленте Facebook.