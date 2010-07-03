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В Венеции готовятся к новому наводнению. Уровень воды в воскресенье, 17 ноября, может подняться до 160 сантиметров выше нормы. Такой показатель классифицируется как "чрезвычайный прилив", из-за него в городе объявляют красный уровень опасности, передает "Интерфакс" со ссылкой на официальное сообщение властей города.

В магазинах устанавливают специальные металлические заграждения, чтобы вода не попадала в помещения. Многие кафе закрываются для посетителей. Приостановлено движение водных трамвайчиков, которые являются основным средством передвижения. Закрыты музеи. Местные власти призвали жителей и туристов не выходить на улицу.

По предварительным оценкам, ущерб от стихии может достигать миллиарда евро. Федеральное правительство уже выделило 20 миллионов на первоначальную ликвидацию последствий бедствия. В городе подтоплено почти 85 процентов территории.

Красный уровень погодной опасности объявлен и в трех соседних с Венецией областях, где ожидаются снегопады, местами выпадет до 70 сантиметров снега.

Правительство Италии пообещало венецианцам ускорить работы по созданию системы защиты города от наводнений. Над реализацией проекта специалисты бьются уже 16 лет.

Жертвами стихии стали два человека. 78-летний мужчина погиб от удара током при попытке включить электронасосы в своем затопленном доме. Еще один житель острова умер при неясных обстоятельствах.

