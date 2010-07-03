Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

12:33

В Венеции готовятся к новому наводнению

за рубежом

Фото: ТАСС/Zuma

В Венеции готовятся к новому наводнению. Уровень воды в воскресенье, 17 ноября, может подняться до 160 сантиметров выше нормы. Такой показатель классифицируется как "чрезвычайный прилив", из-за него в городе объявляют красный уровень опасности, передает "Интерфакс" со ссылкой на официальное сообщение властей города.

В магазинах устанавливают специальные металлические заграждения, чтобы вода не попадала в помещения. Многие кафе закрываются для посетителей. Приостановлено движение водных трамвайчиков, которые являются основным средством передвижения. Закрыты музеи. Местные власти призвали жителей и туристов не выходить на улицу.

По предварительным оценкам, ущерб от стихии может достигать миллиарда евро. Федеральное правительство уже выделило 20 миллионов на первоначальную ликвидацию последствий бедствия. В городе подтоплено почти 85 процентов территории.

Красный уровень погодной опасности объявлен и в трех соседних с Венецией областях, где ожидаются снегопады, местами выпадет до 70 сантиметров снега.

Правительство Италии пообещало венецианцам ускорить работы по созданию системы защиты города от наводнений. Над реализацией проекта специалисты бьются уже 16 лет.

Жертвами стихии стали два человека. 78-летний мужчина погиб от удара током при попытке включить электронасосы в своем затопленном доме. Еще один житель острова умер при неясных обстоятельствах.

Венеция переживает рекордное за полвека наводнение

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика