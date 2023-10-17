Посетителей Версальского дворца эвакуировали из-за подозрительного звонка

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Версальский дворец, расположенный в пригороде Парижа, снова закрылся из-за подозрительного звонка, сообщается на странице музея в социальной сети X.

По соображениям безопасности во дворце объявили эвакуацию. Всех людей вывели из здания. В музей направились взрывотехники.

До этого посетителей Версальского дворца эвакуировали 14 октября после сообщений о заложенной бомбе. До этого было объявлено о закрытии Лувра из-за поступивших сообщений о риске теракта.

Франция находится в режиме "чрезвычайной готовности к нападению" с 13 октября, после теракта в лицее города Аррас. Там был убит преподаватель, несколько человек получили ранения в результате нападения мужчины с ножом, прокричавшего перед преступлением "аллах акбар".