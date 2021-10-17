Экс-президента США Билла Клинтона выписали из больницы

Фото: ТАСС/ IAN LANGSDON/ EPA

Бывшего президента США Билла Клинтона, который был госпитализирован с инфекцией, выписали из больницы. Об этом в Twitter сообщил его представитель Анхель Уренья со ссылкой на руководство медицинского центра.

"Клинтон был сегодня выписан из медицинского центра UC Irvine. Температура и количество лейкоцитов в крови нормализовались, и он вернется в свой дом в Нью-Йорке, где завершит курс антибиотиков", – говорится в публикации.

Уточняется, что специалисты продолжают следить за выздоровлением экс-президента.

Ранее СМИ писали, что бывший президент Соединенных Штатов Билл Клинтон был госпитализирован с заражением крови.