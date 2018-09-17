Эксперт прокомментировал сообщения об отравлении в ресторане Солсбери

Фото: ТАСС/Jonathan Brady

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что политика западных СМИ, которые во всех инцидентах в Солсбери обвиняют РФ, будет продолжаться постоянно, однако с разной степенью интенсивности.

По его мнению, это связано с тем, что западный мир воспринимает Россию как реальную опасность.

"Россия может соперничать только с миграцией. Мигранты – опасность, но скорее мнимая. А Россия для них опасность осязаемая", – цитирует Брутера RT.

Он подчеркнул, что на Западе всегда будут бояться, что их успешный быт будет или разрушаться или разъедаться тем, что ситуация в мире меняется.

16 сентября двое людей почувствовали себя плохо после посещения ресторана Prezzo в Солсбери. Он находится в 300 метрах от кафе Zizzi, где в день своего отравления обедали бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Полиция назвала произошедшее "медицинским инцидентом". В качестве меры предосторожности ресторан закрыли, а все прилегающие к нему дороги перекрыли. На место прибыла группа реагирования при чрезвычайных ситуациях в костюмах химической защиты.

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