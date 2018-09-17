Россияне могли пострадать после посещения ресторана в Солсбери – СМИ

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Пострадавшими в итальянском ресторане Prezzo в Солсбери могли быть россияне, передает "Газета.ру" со ссылкой на Daily Mail.

Посетительница заведения сообщила, что сидела рядом с "двумя россиянами", которым стало плохо за ужином. По сведениям издания, всем употреблявшим в ресторане пищу, вероятно, придется сдать кровь на анализ в местной больнице.

Мужчина и женщина ранее почувствовали себя плохо после посещения ресторана Prezzo в Солсбери. Он находится в 300 метрах от кафе Zizzi, где в день своего отравления обедали бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Произошедшее в Prezzo полиция назвала "медицинским инцидентом". В качестве меры предосторожности ресторан закрыли, а все прилегающие к нему дороги перекрыли. На место прибыла группа реагирования при чрезвычайных ситуациях в костюмах химической защиты.

В Солсбери оцепили ресторан, где посетители почувствовали себя плохо

Подобные инциденты вызывают в Великобритании особые опасения ввиду "дела Скрипалей". 4 июля в городе Эймсбери обнаружили двоих человек, которые подверглись воздействию неизвестного вещества. Их доставили в больницу в критическом состоянии.

Позже представители Скотленд-Ярда заявили, что они контактировали с тем же веществом, что и Скрипаль с дочерью в соседнем Солсбери. 8 июля одна из пострадавших скончалась в больнице. Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон обвинил Россию в причастности к ее смерти.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в Солсбери без сознания 4 марта. По версии Лондона, они подверглись воздействию отравляющего нервно-паралитического вещества "Новичок", произведенного в России. Москва причастность к инциденту категорически отрицает.