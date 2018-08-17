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В мире

17 августа, 03:06

Власти начали расследование в отношении обслуживавшей мост в Генуе фирмы

за рубежом происшествия

Фото: AP/Nicola Marfisi

Правительство Италии открыло расследование в отношении компании Autostrade per l'Italia, которая обслуживала мост Моранди близ Генуи.

Министерство инфраструктуры и транспорта страны дало компании 15 дней на предоставление доказательств добросовестного исполнения своих обязательств по обслуживанию моста.

Кроме того, как пишет Reuters, правительство рассматривает вариант прекращения сотрудничества с компанией, которая в общей сложности управляет более чем тремя тысячами итальянских платных дорог.

Прокурор Генуи Франческо Коцци ранее заявил, что причиной обрушения моста стал человеческий фактор. 15 августа премьер-министр Италии Джузеппе Конте в связи с обрушением моста ввел в стране режим чрезвычайной ситуации на 12 месяцев.

Двухсотметровый пролет моста в Генуе, по которому проходит скоростная трасса A10, обрушился 14 августа. В момент происшествия на нем находилось более 30 легковых автомобилей и три грузовика. По последним данным, число погибших составляет 38 человек, еще 15 получили ранения.

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