Число погибших при обрушении моста в Генуе возросло до 39 человек

Фото: АР/Antonio Calanni

Число жертв обрушения моста на автостраде около итальянского города Генуя возросло до 39 человек. Тела 37 погибших опознали. В медучреждениях остаются 16 человек, 12 из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает сайт "Комсомольской правды".

С места происшествия эвакуировали 632 человека. Многие числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось о 25 погибших.

Мост через реку, соединяющий две части Генуи, обрушился днем 14 августа. Он был построен в 1960-х годах и отремонтирован два года назад. Предварительно, в качестве причины обрушения называются серьезные недостатки в обслуживании.

По словам очевидцев, в пролет перед обрушением ударила молния, и именно это могло стать причиной трагедии.

Свои соболезнования в связи с жертвами при обрушении моста в Генуе президенту Италии Серджо Маттарелле выразил Владимир Путин.