Премьер Италии сообщил о 25 погибших при обрушении моста в Генуе

15 августа, 04:56
Фото: ТАСС/Zuma/Alberto Lingria
Жертвами обрушения автомобильного моста в итальянском городе Генуя, по последним данным, стали 25 человек, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте. Он подчеркнул, что обрушение моста стало "невероятной трагедией" для всей страны.
"Эта трагедия нас всех сближает и заставляет задаваться вопросами насчет ее причин. Всех нужно будет допросить. Всех членов властей и всех людей, которые несли ответственность за мост", – добавил Конте.
По его словам, сейчас эксперты прорабатывают версию оседания конструкции.
Ранее СМИ распространили информацию о 35 погибших в результате инцидента.
Как передает РИА Новости, личности 19 погибших уже установлены. Еще 15 человек получили различные травмы, состояние девяти из них медики оценивают как тяжелое.
Мост через реку, соединяющий две части Генуи, обрушился днем 14 августа. Он был построен в 1960-х годах и отремонтирован два года назад. Предварительно, в качестве причины обрушения называются серьезные недостатки в обслуживании.
Такое заявление сделал министр транспорта и инфраструктуры Данило Тонинелли. По словам очевидцев, в пролет перед обрушением ударила молния, и именно это могло стать причиной трагедии.
Очевидцы считают, что мост в Италии рухнул от удара молнии
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