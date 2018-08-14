Автомобильный мост рухнул на севере Италии

Фото: twitter.com/newstg_

На севере Италии произошло обрушение автомобильного моста. Инцидент произошел в районе города Генуя, сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянскую пожарную службу.

В сообщении пожарной службы отмечается, что на место происшествия выехали спасатели и команды кинологов.

Как сообщают зарубежные СМИ, из-за обрушения моста упало несколько автомобилей. В городской службе скорой помощи заявили, что речь может идти о десятках жертв.

#ULTIMORA GENOVA: Crollato il ponte Morandi, il viadotto che attraversa la Valpolcevera della autostrada A10: Forse auto coinvolte pic.twitter.com/MpcDBmFUoA — NEWSTG (@NewsTG_) 14 августа 2018 г.



По предварительной информации, причиной обрушение могла стать просадка конструкций.